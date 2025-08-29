Current Events Newsletter
MASS SHOOTINGS DIDN'T OCCUR WHEN AMERICA HAD TRADITIONAL AMERICAN VALUES BEFORE THE GREAT SOCIETY ERA
THE LEFT HAS DENIGRATED AMERICA'S SOCIETY AND CULTURE
42 mins ago
•
Paul Wilks
REFUSING TO PROTECT BLACK, HISPANIC & OTHER MINORITY CITIZENS FROM CRIME IS RACISM, PURE RACISM!
DEMOCRATS WILL ARGUE THAT BEING TOUGH ON CRIME HARMS THEIR AGENDA. THEY ARE WILLING TO SACRIFICE CITIZENS, MOSTLY MINORITIES, AS A PRICE WORTH PAYING TO…
Aug 26
•
Paul Wilks
1
DEMOCRATS ARE OPENLY STATING MIGRANT CRIME DOESN'T MATTER!!
MIGRANT CRIME MATTERS TO THOSE WHO HAVE BEEN RAPED, SEXUALLY ASSAULTED, ROBBED OR OTHERWISE VICTIMIZED ALONG WITH THEIR FAMILIES AND THE SURVIVING…
Aug 26
•
Paul Wilks
MAKE NO MISTAKE, THERE IS A MACHIAVELLIAN LEFTIST INTENT BEHIND THE CRACKER BARREL REMODELING & LOGO CHANGES
CRACKER BARREL HAD AN EXTREMELY SUCCESSFUL BUSINESS PARADIGM AS DID BUD LIGHT. YOU DON'T CHANGE A WINNING OPERATION WITHOUT AN OBJECTIVE!
Aug 25
•
Paul Wilks
IT'S TIME FOR PRESIDENT TRUMP TO APPLY SANCTIONS & ECONOMIC PRESSURE ON RUSSIA & THOSE BUYING RUSSIAN OIL OR SUPPORTING RUSSIA
Cruise missiles are GPS guided.
Aug 22
•
Paul Wilks
1
AMERICA NO LONGER HAS A JUSTICE SYSTEM; AMERICA HAS A PROCESSING SYSTEM
AMERICA NOW HAS A SYSTEM WHERE THE PUNISHMENT CAN BE USED AS THE PROCESS DESIGNED TO BANKRUPT & DESTROY A POLITICAL ENEMY. IMMUNITY FOR FEDERAL…
Aug 22
•
Paul Wilks
STATE OFFICIALS SHOULD BE HELD FEDERALLY ACCOUNTABLE WHEN THEY TAKE OFFICIAL ACTIONS VIOLATING FEDERAL LAWS, RULES OR REGS
ILLEGAL ALIEN HARJINDER SINGH COULD NOT SPEAK ENGLISH OR IDENTIFY ROAD SIGNS BUT WAS ISSUED A CDL IN WASHINGTON & CALIFORNIA IN VIOLATION OF STATE …
Aug 22
•
Paul Wilks
THE POLICIES OF TODAY'S DEMOCRATS ARE CLOSER TO THOSE OF CUBA'S LATE FIDEL CASTRO THAN TO OUR LATE PRESIDENT JOHN FITZGERALD KENNEDY
DEMOCRATS ARE NOT "PROGRESSIVE". DEMOCRATS ARE REGRESSIVE. DEMOCRATS SHOULD NOT BE PERMITTED TO CONTROL THE LANGUAGE - WORDS MATTER!
Aug 18
•
Paul Wilks
ACCOUNTABILITY MUST BE IMPOSED UPON ALL OF THE OFFENDERS WHO CONSPIRED IN THE SYSTEMIC CORRUPTION OF AMERICA'S FEDERAL INSTITUTIONS
THE UBIQUITOUS ABUSIVE POLITICAL WEAPONIZATION OF AMERICA'S INSTITUTIONS MUST BE ENDED IF WE ARE TO PRESERVE AMERICA AS WE'VE KNOWN AMERICA TO EXIST AS…
Aug 15
•
Paul Wilks
THE OVERALL CORRUPT GOVERNMENTAL WEAPONIZATION THAT GREW TO BE UBIQUITOUS THROUGHOUT THE UPPER ECHELONS OF OUR FEDERAL INSTITUTIONS MUST BE…
UNLESS THOSE WHO ILLEGALLY ABUSED THE POWERS THAT "WE THE PEOPLE" ENTRUSTED TO OUR FEDERAL INSTITUTIONS, ALL TRUST IN THOSE INSTITUTIONS WILL BE FOREVER…
Aug 14
•
Paul Wilks
TRUMP-PUTIN MEETING IN ALASKA ON THE RUSSIA-UKRAINE WAR IS ONLY A 1ST STEP
THE BEST THAT CAN BE HOPED FOR IN THIS FIRST OF LIKELY SEVERAL MEETINGS IS A LIMITED CEASEFIRE. PUTIN IS EXPONENTIALLY STRONGER TODAY THAN WHEN BIDEN…
Aug 13
•
Paul Wilks
UNLESS PAST CRIMINAL CONDUCT COMMITTED BY GOVT. OFFICIALS IS PROSECUTED, IT'S 100% CERTAIN THAT CRIMINAL CONDUCT WILL CONTINUE
CONGRESSIONAL HEARINGS & EXPOSURE ARE MEANINGLESS WITHOUT REAL LIFE WITHOUT THE IMPOSITION OF REAL LIFE CONSEQUENCES FOR OFFENDERS
Aug 12
•
Paul Wilks
5
1
